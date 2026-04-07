Более 700 учебных заведений в Иране получили повреждения с начала войны

В Иране 750 образовательных заведений получили повреждения с начала военных действий со стороны США и Израиля. Об этом заявили в министерстве обороны Ирана, сообщает ТАСС .

Также с начала войны погибли 60 преподавателей. Были убиты и 250 учеников.

Еще 210 учеников и педагогов госпитализированы с различными травмами.

Ранее Пакистан подготовил двухэтапный план прекращения боевых действий для США и Ирана. Его могут согласовать уже в понедельник.

