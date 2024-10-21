Более 40 кг золота изъяли у подпольных добытчиков на Урале

На Урале сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подпольных золотодобытчиков и изъяли у них 41 килограмм золотых самородков и слитков на сумму 300 миллионов рублей, сообщает Газета.ru .

«В Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России», — отметили в ведомстве.

У задержанных были конфискованы золотые самородки и самодельные слитки, общая масса которых превышает 41 кг, а стоимость составляет около 300 миллионов рублей. Кроме того, было изъято оборудование, использовавшееся для добычи драгоценного металла.

Ранее стало известно, что цена золота на торгах обновила рекорд. 21 октября его стомость выросла до 2748 долларов за тройскую унцию. Драгоценный металл дорожает на фоне событий на Ближнем Востоке.