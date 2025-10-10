Более 230 человек продолжают поиски семьи, исчезнувшей в тайге под Красноярском

234 человека занимаются поиском пропавшей семьи в тайге в Красноярском крае. Задействована 51 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

За сутки были осмотрены 23 квадратных километра леса (суммарно с нарастающим итогом 382 квадратных километра) и 179 километров лесных дорог (всего с нарастающим итогом 4,8 тыс. километров).

Помимо этого, за сутки организовали авиационную разведку на площади 427,9 квадратных километра. Использовались три самолета волонтерской организации. Также применялись три БПЛА.

Поиски собираются вести и дальше, хоть погода и ухудшилась.

2 октября стало известно, что в Партизанском районе Красноярского края неподалеку от Минской петли пропала семья с пятилетним ребенком. Они пошли в поход 28 сентября к горе Буратинка. Но с тех пор не выходили на связь с родственниками.

