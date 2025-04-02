Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета
Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта» — сообщил он.
Ориентировочно, электричество должны восстановить до утра.
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области вечером в среду. На борту было 4 человека.
Экипаж успел катапультироваться. К несчастью, один пилот погиб.
По словам Кобзева, самолет совершал плановый полет. На месте авиакатастрофы работают службы МЧС.