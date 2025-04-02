Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета Происшествия 02 апреля 2025 23:59

Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта» — сообщил он. Ориентировочно, электричество должны восстановить до утра. Стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области вечером в среду. На борту было 4 человека. Экипаж успел катапультироваться. К несчастью, один пилот погиб. По словам Кобзева, самолет совершал плановый полет. На месте авиакатастрофы работают службы МЧС.