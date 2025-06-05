Более 120 тыс. человек остались без света в Херсонской области из-за удара ВСУ
Более 120 тыс. человек остаются без света и воды в Херсонской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины подстанции, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Вечером 4 июня в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое».
Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — более 120 тыс. человек.
Ранее после массированной атаки ударных дронов ВСУ по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения.