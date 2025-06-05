Более 120 тыс. человек остались без света в Херсонской области из-за удара ВСУ Происшествия сегодня в 06:20

Более 120 тыс. человек остаются без света и воды в Херсонской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины подстанции, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.