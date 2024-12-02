Более 100 сотрудников МВД Грузии пострадали от действий оппозиции

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Ночью в воскресенье в Тбилиси были ранены около 20 силовиков

Ночью в воскресенье в Тбилиси от действий участников беспорядков были ранены около 20 силовиков, сообщает RT .

Более 100 сотрудников МВД пострадали в последние дни в Тбилиси при беспорядках, организованных представителями оппозиции.

Манифестанты применяют петарды и фейерверки, строят баррикады. Полиция использует против них спецсредства.

Ранее агентства показали кадры, как мальчик бросил бутылку в полицейское оцепление.