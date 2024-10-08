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Более 100 ракет выпустили из Ливана по израильской Хайфе

Более 100 ракет выпустила ливанская шиитская организация «Хезболла» по израильскому городу Хайфа и его окрестностям в ответ на атаку по Бейруту, которая произошла накануне, сообщает Mash .

Очевидцы запечатлели огромное количество выпущенных снарядов в небе. Голубое полотно было изрезано белыми полосками в виде конденсационных следов от ракет. Судя по опубликованным видео, некоторые из снарядов сбили в воздухе.

В ответ на это ВВС Израиля нанесли два удара по южному пригороду Бейрута.

7 октября ЦАХАЛ ударила по 120 объектам шиитской организации в Ливане. В результате погиб глава штаб-квартиры «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни. Он отвечал за поставки вооружений из Ирана.