Более 10 человек пострадали при массовой стрельбе в Северной Каролине в США

Три человека погибли, восемь получили ранения во время массовой стрельбы, которую устроил неизвестный в Саутпорте в американском штате Северная Каролина. Об этом телеканалу WECT рассказали местные власти, сообщает РИА Новости .

Неизвестный начал стрелять по прохожим в гавани вечером 27 сентября. Информации о том, в каком состоянии находятся раненые, нет.

Стрельба случилась в яхтенной гавани Саутпорта. Жителям города порекомендовали избегать района происшествия.

Также людям посоветовали сидеть дома.

