Бойцы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ при помощи колесных дронов «Скорпион-М1»

Российские специалисты отряда БПЛА «Русские ястребы» в составе Южной группировки войск с помощью автоматизированной платформы «Скорпион-М1» ликвидировали позиции украинских сил на донецком направлении в зоне СВО. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российские военнослужащие направили роботизированный комплекс «Скорпион-М1» со взрывчаткой в опорный пункт ВСУ и совершили дистанционный подрыв. В результате взрыва была уничтожена огневая точка противника и сорвана очередная попытка ротации подразделений ВСУ.

«Изначально мы рассчитывали применять ее для подвоза БК, продуктов питания, эвакуации с поля боя раненых методом волока. А в дальнейшем мы путем небольших переделок пришли к тому, что применяем ее для уничтожения блиндажей и живой силы противника», — рассказал инструктор отряда БПЛА Александр.

Колесный дрон был адаптирован российскими военнослужащими под разминирование местности, установку минно-взрывных заграждений, поддержку мотострелковых подразделений в ходе штурма и другие задачи.

Многофункциональная мобильная платформа «Скорпион-М1» управляется при помощи джойстика. Корректировка пути следования робота ведется с разведывательного беспилотника.

Ранее расчет ОТРК «Искандер» ВС РФ поразил украинский самолет Миг-29. Он находился на стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.