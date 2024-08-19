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SHOT: 15 иностранных наемников ВСУ взяли в плен в Суджанском районе под Курском

Морпехи 810-й бригады Черноморского флота РФ накрыли колонну украинской бронетехники и взяли в плен 15 иностранных наемников ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как по дороге движется колонна бронемашин противника. Затем по боевой технике начинают бить российские FPV-дроны.

Колонна ВСУ была накрыта во время смены локации. В результате ударов дронами-камикадзе удалось уничтожить 5 бронемашин НАТО и 3 бронетранспортера (БТР) «Козак-2».

Ранее российские морские пехотинцы захватили 19 украинских диверсантов у населенного пункта Ольговка в Курской области.