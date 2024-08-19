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Российские морпехи взяли в плен 19 бойцов ВСУ в Курской области

Морпехи 810-й бригады взяли в плен украинскую диверсионно-разведывательную группу. Она состояла из 19 военнослужащих 22-й бригады ВСУ.

Захват произошел у населенного пункта Ольговка в Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области. Также по его словам, ведется планомерное уничтожение противника.