Бойцы ВС РФ спасли солдата ВСУ, которого пытались убить сослуживцы

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Наталенко рассказал, что когда решил сложить оружие перед российскими бойцами, его чуть не убили сослуживцы, пишет ТАСС .

Российские военные буквально на руках вынесли бойца ВСУ из Торецка, спасая от смерти, уготованной ему киевским режимом. По словам Наталенко, на горловском направлении в ДНР его пытались из автомата расстрелять солдаты ВСУ.

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт, и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев. Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят, в итоге получил от своих в спину», — сказал пленный.

По словам раненого военнопленного, он принял весь удар со стороны своих же сослуживцев, так как замыкал колонну сдавшихся. Российские бойцы не остались в стороне и подхватили его на руки, затем оказали медицинскую помощь.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен семь человек под Авдеевкой. Один из них рассказал, что победа в вооруженном конфликте будет непременно на стороне России.