Российские военные взяли в плен семерых военнослужащих Украины, разгромив опорный пункт ВСУ под Авдеевкой, пишет газета « Известия » со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Штурмовики российской группировки войск «Центр» на основе разведданных атаковали опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.

Сначала дронами был уничтожен вражеский танк Т-64. После успешной атаки на позиции ВСУ, семь военнослужащих украинской армии сдались в плен.

В ходе неудачной контратаки со стороны киевских формирований был также уничтожен бронеавтомобиль MaxxPro, его экипаж также был пленен, указано в сообщении.

«Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело», — сказал сдавшийся в плен командир бригады ВСУ.

Он также сообщил, что у подразделений ВСУ нет запасов, у его подчиненных нет желания больше воевать.