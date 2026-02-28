Богомаз: ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области

сегодня в 22:37

Дроны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в результате многочисленных атак нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

В результате многочисленных атак с помощью дронов-камикадзе: в Климовском районе повреждены 2 гражданских автомобиля. В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль.

Кроме того, в селе Бровничи в результате атаки по территории АПХ «Мираторг» поврежден грузовой автомобиль. В селах Шамовка и Шумиловка повреждены 2 жилых дома.

В результате атак ВСУ никто не пострадал.

Ранее силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа.

