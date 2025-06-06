Богомаз: при атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
При атаке FPV-дронов в Климовском районе Брянской области пострадал местный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«К сожалению, осколочные ранения получил местный житель», — отметил он.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ был поврежден автомобиль.
Ранее представители киевского режима совершили очередную провальную атаку на Брянскую область с помощью дронов самолетного типа.