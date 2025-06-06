Богомаз: при атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области

При атаке FPV-дронов в Климовском районе Брянской области пострадал местный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«К сожалению, осколочные ранения получил местный житель», — отметил он.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ был поврежден автомобиль.

Ранее представители киевского режима совершили очередную провальную атаку на Брянскую область с помощью дронов самолетного типа.