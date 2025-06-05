Украина пыталась атаковать Брянскую область четырьмя дронами

Вечером 5 июня представители киевского режима совершили очередную провальную атаку на Брянскую область с помощью дронов самолетного типа. Военные сбили сразу четыре вражеских объекта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российский регион около 19:10 по московскому времени. В этот период дежурными средствами ПВО было ликвидировано четыре украинских дрона.

Все уничтоженные вражеские объекты были самолетного типа. На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях в результате падения осколков дронов не поступало.

Ранее Минобороны сообщало, что днем 5 июня дежурные средства ПВО сбили дроны над Черным морем и Белгородской областью. В общей сложности в этой атаке ВСУ потеряли три беспилотника.