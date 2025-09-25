Богомаз: девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области Происшествия сегодня в 23:20

В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.