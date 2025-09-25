Богомаз: девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Били „Градом“ по мирным жителям», — отметил он.
По словам губернатора, пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. В том числе ранение получил ребенок.
Украинские силы нанесли массированный удар по населенному пункту из РСЗО «Град».