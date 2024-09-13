Боевики ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области
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В населенном пункте Журавли Курской области боевики ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку, сообщает Telegram-канал «Южный фронт».
Женщины вместе с питомцем шли к российским солдатам в Шептуховку. Они были убиты в результате преступных действий киевских боевиков.
Тела жертв остались лежать на дороге. Их зафиксировал коптер.
Telegram-канал назвал данный факт военным преступлением.
Ранее боевики ВСУ расстреляли трех детей в возрасте 10-12 лет в Курской области, которые пытались эвакуироваться. Инцидент произошел в районе Малой Локни.