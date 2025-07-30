Боевая химчанка догнала и завалила мигранта, отобравшего ее телефон. Видео

В Химках девушка наваляла отобравшему ее телефон мигранту и попала на видео

В подмосковных Химках девушка пустилась в погоню за мигрантом, который отобрал ее мобильник и попытался убежать. Горожанка догнала обидчика, повалила его на землю и вернула телефон, после чего обратилась в полицию, сообщила пресс-служба полиции Московской области.

Все произошло на одной из остановок общественного транспорта. Камера видеонаблюдения, установленная на улице, сняла, как мужчина подошел к сидевшей на скамье девушке, выхватил ее мобильник и пустился наутек.

Пострадавшая сразу же погналась за грабителем, толкнула его в спину и повалила на землю. Девушка, борясь с мигрантом на асфальте, смогла вернуть телефон. Во время их схватки из местного магазина вышел мужчина, который взял злоумышленника за шкирку, поднял и пинком прогнал его.

После случившегося химчанка обратилась в полицию, и силовики оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). По решению суда он отправлен под стражу.