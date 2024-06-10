сегодня в 15:45

Боевая группа организации сопротивления «Русский Херсон» начала активные действия, направленные на уничтожение киевского режима. Партизаны создали засаду на проселочной дороге на правобережье Херсонщины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Партизаны расстреляли автомобиль с «тэцэкашниками». Они получили от местных жителей информацию о путях перемещения банды и подстерегли ее в засаде.

По словам Сальдо, удалось уничтожить два «тэцэкашника».

Ранее бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский окончательно утратит доверие в своей стране и на Западе.