«Боец ВСУ» пообещал взорвать российский самолет в Шарм-эш-Шейхе

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Неизвестный представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Шарм-эш-Шейхе, сообщает SHOT .

В четверг капитан самолета Boeing 737 авиакомпании «Россия» отдыхал в гостинице перед предстоящим рейсом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург. Когда пилот покидал отель, к нему в лобби подошел неизвестный, представившийся украинским военным.

«Боец ВСУ» пообещал взорвать российский самолет. После этого он скрылся. Капитан воздушного судна доложил о произошедшем в аэропорт.

Российский самолет досмотрели повторно. Кроме того, проверили багаж и ручную кладь всех пассажиров. К поискам «бомбы» привлекли местных полицейских, кинологов и службу безопасности аэропорта.

В итоге взрывчатка не была обнаружена. Однако пассажирам пришлось ждать свой рейс 2,5 часа. Впоследствии они благополучно и без происшествий прилетели в Екатеринбург.

Ранее 3 самолета получили угрозы на английском языке, пролетая над южными регионами РФ. Экипажам воздушных судов поступили сообщения об уничтожении в небе.