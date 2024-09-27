3 самолета получили угрозы на английском языке, пролетая над южными регионами РФ

Три пассажирских самолета получили угрозы уничтожения на английском языке в небе над южными регионами РФ. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает Baza .

Пилоты Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», следовавшего рейсом из Петербурга во Владикавказ, стали первыми, кто получил тревожное сообщение. Около 12:30 самолет, на борту которого находились 185 пассажиров, заходил на посадку в аэропорт Владикавказа. Внезапно на аварийной частоте экипаж получил сообщение на английском языке от неизвестных: «Покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».

После недолгих размышлений командир воздушного судна принял решение продолжить посадку. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Владикавказа.

В скором времени пилоты еще двух гражданских воздушных судов заявили о получении угроз. Пилот Superjet авиакомпании «Азимут», следовавшего рейсом из Уфы в Минеральные Воды, получил аналогичное сообщение примерно в это же время.

Ближе к полудню предупреждение на английском языке поступило экипажу борта «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в турецкую Анталью. По словам командира воздушного судна, лайнеру также сообщили о приближении к запретной территории.

Тем не менее все самолеты успешно достигли своих пунктов назначения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют, откуда шел сигнал с угрозами.