Боец ВДВ взял в плен четырех солдат ВСУ в жилом доме в Часовом Яре

Боец 98-й дивизии ВДВ рассказал, что во время штурма пятиэтажного жилого дома в Часовом Яре смог пленить вместе с группой четырех военных ВСУ, двух ликвидировать, а еще шестерых заставил отступить. Об этом сообщает ТАСС .

Видеоролик, снятый в ходе штурма, ранее появился в Сети. Там десантник двигается вокруг дома, проверяя каждую квартиру. Чтобы попасть в одну из них, боец перелезает с разрушенного балкона на другой на высоте, балансируя на межкомнатной двери и отстреливаясь от противника.

Военный поделился, что штурм начался в 5 часов утра. После зачистки четырех подъездов долгое время бойцы не могли пройти в пятый.

«Начали стену взрывать. Семь часов мы ее взрывали, пробили, а там пулеметчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилетов FPV-дронов, кинули дверь», — добавил десантник.

Он уточнил, что всего было 12 бойцов противника. Из них шесть сбежали, двух ликвидировали, а еще четверых взяли в плен.

Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов украинской армии на донецком направлении спецоперации. Там идут ожесточенные бои.