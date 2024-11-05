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Российские группы разведчиков проводят операции в тылу противника на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике. Одна из их задач — подрыв солдат и боевых машин ВСУ, рассказал ТАСС один из участников такой ДРГ.

Российским разведчикам нужно не просто найти боевую технику или дислокацию бойцов противника для подрыва. Необходимо вычислить минное поле, выяснить, как безопасно подъехать к месту соприкосновения и уехать оттуда, отметил солдат ВС РФ.

«Это работа буквально для двух человек», — добавил боец.

Чтобы выполнить задачи, нужно найти дороги, пути, минные поля. Помимо этого, необходимо придумать пути незаметного подхода.

Во время выполнения задачи солдаты ВС РФ «пакостят» случайно встречающимся противникам, подрывая их позиции.

Ранее сообщалось, что российские войска проводят мощное наступление на Курахово. До «дороги жизни» противника осталось всего пять километров.