BNO News: грузовик наехал на людей на демонстрации против властей Ирана в США
В результате наезда грузовика на людей во время демонстрации против властей Ирана в Лос-Анджелесе пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал BNO News.
Предварительно известно, что водитель грузовика U-Haul сбил несколько человек во время акции против властей Ирана в Лос-Анджелесе.
Число и состояние пострадавших уточняется.
Ранее стало известно, что более 200 участников беспорядков скончались в результате стрельбы по толпе в столице Ирана.
Массовые протесты в Иране идут с конца декабря 2025 года. Они проходят из-за девальвации местной валюты в примерно 60 населенных пунктах в 25 провинциях государства.
