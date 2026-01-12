сегодня в 04:01

BNO News: грузовик наехал на людей на демонстрации против властей Ирана в США

В результате наезда грузовика на людей во время демонстрации против властей Ирана в Лос-Анджелесе пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал BNO News.

Предварительно известно, что водитель грузовика U-Haul сбил несколько человек во время акции против властей Ирана в Лос-Анджелесе.

Число и состояние пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что более 200 участников беспорядков скончались в результате стрельбы по толпе в столице Ирана.

Массовые протесты в Иране идут с конца декабря 2025 года. Они проходят из-за девальвации местной валюты в примерно 60 населенных пунктах в 25 провинциях государства.

