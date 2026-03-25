Bloomberg сообщил о проблемах авианосца USS Gerald R. Ford

Пентагон выразил обеспокоенность состоянием авианосца USS Gerald R. Ford после пожара в начале марта. Он прибыл в порт на Крите, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

Авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операции у берегов Ирана, покинул Ближний Восток и прибыл на остров Крит в Средиземном море. В ведомстве опасаются, что на борту могут быть серьезные неисправности, причины которых пока не установлены.

У Пентагона недостаточно информации для окончательной оценки боевой готовности кораблей класса Ford. Проведенные испытания не отражают реальные условия боя. Специалисты сомневаются в способности авианосца эффективно обнаруживать и перехватывать цели, а также работать при постоянных взлетах и посадках.

Проблемы могут затрагивать механизмы запуска и посадки, радар и лифты для перемещения оружия и боеприпасов. Кроме того, сообщается о нехватке спальных мест для экипажа.

Ранее The New York Times писала, что экипаж более 30 часов тушил сложный пожар на борту. Defence Security Asia также сообщал о передислокации американских авианосцев в регионе для снижения рисков ракетных ударов.

