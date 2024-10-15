Bloomberg: китайские хакеры атаковали критическую инфраструктуру Британии

сегодня в 21:21

Хакеры из Китая совершили кибератаки в отношении объектов критической инфраструктуры Великобритании, в результате которых могли получить к ним сетевой доступ, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Кибератакам подверглись британские оборонные предприятия, технологические фирмы, энергетические компании и даже правительственные структуры и Национальная служба здравоохранения. Атаки были систематическими.

Сейчас в правительстве Великобритании ведут споры о том, стоит ли предавать произошедшее огласке.

В мае телеканал Sky News сообщал, что китайские хакеры якобы совершили атаку против Минобороны Великобритании. В результате они получили доступ к личным данным и реквизитам сотрудников оборонного ведомства.

Еще раньше, в марте, власти Великобритании сообщили, что хакеры из КНР якобы взломали сервера Избирательной комиссии королевства и получили доступ к личным данным избирателей.

Ранее в «Бургер Кинге» подтвердили, что личные данные их клиентов могли попасть в открытый доступ после кибератаки на платформу Mindbox. Общедоступными, предварительно, стали сведения о 5,5 млн человек.