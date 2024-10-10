В «Бургер Кинге» допустили, что данные их клиентов могли утечь в открытый доступ

В «Бургер Кинге» подтвердили, что личные данные их клиентуры могли попасть в открытый доступ после кибератаки на платформу Mindbox, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу сети.

Ранее в Dlbi заявляли, что, предварительно, данные 5,5 млн клиентов «БК» стали общедоступными — номера телефонов и адреса электронных почт людей, даты заказов и прочее.

«В числе пострадавших от атаки также могут присутствовать данные клиентов сети ресторанов Бургер Кинг», — заявили представители сети ресторанов фастфуда.

В пресс-службе добавили, что «среди персональных данных, достоверность которых уточняется», нет сведений о платежных реквизитах клиентов. Как заявили в компании, они не передают третьим лицам открытую информацию о транзакциях своих покупателей. Также третьи лица, как и Mindbox, не владеют данными о паспортных данных и банковских реквизитах клиентов «БК», утверждают в сети.

«Безопасность персональных данных наших пользователей — наш ключевой приоритет», — добавили в пресс-службе, заметив, что в последнее время участились случаи кибератак и краж данных.

«Бургер Кинг» дал гарантию, что банковские реквизиты и «любая прочая чувствительная информация» о платежах и паспортных данных их клиентской базы находится «в полной безопасности».

Ранее аналитики сервиса об утечках данных Dlbi утверждали, что данные клиентуры «Бургер Кинга» опубликовали во всеобщий доступ. Заявлялось, что в слитой базе якобы есть имена, даты рождения и города проживания клиентов, а также их мобильные номера, адреса электронных почт и сведения о датах, когда они делали заказ в этой сети ресторанов быстрого питания.

Суммарно хакеры обнародовали свыше 5,5 адресных строк за шесть лет — с мая 2018 по август 2024 годов, заявляли в сервисе.