Блогера-участника СВО посадили на 15 лет за изнасилование четвероклассницы

На скамье подсудимых оказался Клауд Роммель. По данным следствия, он сожительствовал с 46-летней коллегой, у которой есть 10-летняя дочь. В какой-то момент девочка стала часто бывать у мужчины в комнате. Блогер сделал ее героиней своего YouTube-канала.

Затем выяснилось, что мужчина неоднократно совершал в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера, а также насиловал ее. Как-то раз его поймали в постели с девочкой — мужчина заявил, что делал ей «медицинский массаж».

За несколько дней до того, как Роммель был задержан, он опубликовал видео с девочкой, где говорил об отношениях с ее матерью. В кадре он заявил, что ребенок вынужден «нести свой крест и идти на голгофу». Он утверждал, что приют для нее будет лучшим решением, чем возвращение в семью. Девочка действительно сейчас живет в приюте.

В 2024 году на Роммеля подала заявление в полицию крестная мать школьницы. После возбуждения уголовного дела он ушел на СВО, а затем часто мелькал в телепередачах, где рассказывал о своей жизни. Изначально суд отправил мужчину под надзор командира войсковой части из-за действующего контракта с Минобороны РФ, а затем поместил под стражу.

