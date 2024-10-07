Блогера Тринадцатого арестовали на 2 месяца за сопротивление полиции

На известного военного блогера Тринадцатого (Егора Гузенко) открыли уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса России «применение насилия в отношении представителя власти». Его арестовали на 2 месяца, сообщает Baza .

Гузенко задержали на площади Новопавловска в Ставропольском крае по статье 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Однако он начал сопротивляться правоохранителям. Тогда на военкора завели дело по факту применение насилия в отношении представителя власти.

Предварительно, Гузенко не стал давать против себя показания во время допросов.

Также Тринадцатый пребывает во всероссийском розыске в качестве фигуранта другого уголовного дела, возбужденного в 2021 году по статье 213 УК РФ. Тогда блогер избавился от браслета ФСИН и уехал в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что в кармане у Гузенко был найден сверток с неизвестным веществом. Во время задержания он отказался проходить медицинское освидетельствование.