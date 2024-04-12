Юрист Александр Хаминский рассказал, в каких случаях известному блогеру и коучу Дмитрию «Трансформатору» Портнягину может грозить уголовное преследование, сообщает NEWS.ru .

По мнению эксперта, речь идет о статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Хаминский отметил, что новое производство по данной статье начнется, если у Портнягина обнаружат ювелирные украшения или иные предметы роскоши. Однако, как отметил юрист, «Трансформатора» в перспективе могут привлечь и по другой статье.

«Если осмотр цифровых носителей, ПК и т. д. выявит осуществление Портнягиным платежей от имени третьих лиц с помощью систем „Банк-Клиент“ или банковских приложений, то могут возбудить дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — заявил Хаминский.

Ранее стало известно, что Дмитрий Портнягин, автор книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», проходит по уголовному делу, возбужденному по двум статьям. Если блогера признают виновным, в перспективе ему грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.