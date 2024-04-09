Бизнес главы семьи мог привести к пожару в частном доме в Воскресенске

«МК»: дом в Подмосковье с семьей мог загореться из-за проводки

Стала известна возможная причина пожара в доме в поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск. Огонь унес жизни супругов и их 4 детей, сообщает mk.ru .

Глава семьи зарабатывал ремонтом компьютеров и другой техники. По словам знакомых, в доме у мужчины на зарядке одновременно могли стоять около 20 гаджетов.

Предварительно, ночью могло возникнуть перенапряжение в электросети или вдруг сгорела схема в блоке питания ремонтируемого компьютера.

Возгорание в жилом доме в поселке Фосфоритный произошло минувшей ночью. Все члены многодетной семьи погибли. По факту произошедшего завели уголовное дело.