Бизнес главы семьи мог привести к пожару в частном доме в Воскресенске
«МК»: дом в Подмосковье с семьей мог загореться из-за проводки
Стала известна возможная причина пожара в доме в поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск. Огонь унес жизни супругов и их 4 детей, сообщает mk.ru.
Глава семьи зарабатывал ремонтом компьютеров и другой техники. По словам знакомых, в доме у мужчины на зарядке одновременно могли стоять около 20 гаджетов.
Предварительно, ночью могло возникнуть перенапряжение в электросети или вдруг сгорела схема в блоке питания ремонтируемого компьютера.
Возгорание в жилом доме в поселке Фосфоритный произошло минувшей ночью. Все члены многодетной семьи погибли. По факту произошедшего завели уголовное дело.