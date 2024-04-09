Уголовное дело возбудили после гибели 6 человек в пожаре в Воскресенске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара в доме в Воскресенске шести человек, из них четверо детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Прошлой ночью в поселке Фосфоритном городского округа Воскресенск произошло возгорание в жилом доме. При тушении огня были найдены обгоревшие тела супругов и их четырех детей.

Двум школьникам удалось спастись из горящего дома с помощью соседей. Жизни и здоровью этих детей уже ничего не угрожает.

На месте трагедии продолжают работу следователи и криминалисты. Они осматривают сгоревший дом, устанавливают причины возгорания и очаг. По данному делу назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.