Bild: военные со всей Украины обучались в пораженном учебном центре в Полтаве

В учебном центре в Полтаве, по которому нанесли удар российские войска, обучались военные со всей Украины, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Bild.

Немецкое издание пишет, что в пораженном училище киевский режим готовил специалистов по телекоммуникациям «для защиты от России».

На обучение в этот центр отправлялись солдаты со всей Украины. Здесь также учились бойцы ВСУ, которых направляли в Полтаву с фронта.

Кроме того, по словам журналистов, распространяемая украинскими властями информация о том, что под удар ВС РФ в Полтаве также попала больница, не была подтверждена.

3 сентября российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным Минобороны РФ, там проходили подготовку специалисты связи под руководством иностранных инструкторов.