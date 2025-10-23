Bild: в результате стрельбы в Ганновере погиб человек

В немецком городе Ганновер в Нижней Саксонии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, несколько получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Отмечается, что между группами людей произошел конфликт, который перерос в перестрелку.

«Один человек смертельно ранен, несколько других ранены и находятся на лечении», — рассказал представитель полиции.

Одного подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы у здания парламента Сербии ранение получил один человек. После этого был задержан 70-летний мужчина.

