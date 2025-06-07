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Bild: в немецком Пассау мужчина на автомобиле протаранил толпу людей

Мужчина за рулем автомобиля протаранил толпу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария. В настоящее время информация о пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild.

«В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно», — говорится в публикации.

В результате происшествия пострадали 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. Данные о других пострадавших в настоящее время неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.

Ранее автомобиль протаранил толпу празднующих футбольных фанатов в Ливерпуле. В результате происшествия 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, двое находятся в критическом состоянии. Представители местной полиции исключили версию теракта.