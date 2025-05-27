В Ливерпуле автомобиль врезался в толпу болельщиков: десятки пострадавших

Полиция исключила версию теракта после массового ДТП у стадиона Ливерпуля

В Ливерпуле произошло массовое ДТП с участием болельщиков — 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, двое находятся в критическом состоянии, сообщает ТАСС .

Еще 20 пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия.

Представители местной полиции оперативно исключили версию теракта, заявив, что инцидент не имеет признаков умышленного нападения.

«В настоящее время мы рассматриваем это как дорожно-транспортное происшествие с отягчающими обстоятельствами», — отметил официальный представитель полиции Мерсисайда.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 34-летний местный житель, который сейчас задержан для выяснения обстоятельств случившегося. Свидетели происшествия сообщают, что водитель мог потерять контроль над управлением.

Инцидент произошел в оживленном районе города, где в момент происшествия находились сотни болельщиков. Местные власти уже объявили о дополнительных мерах безопасности при проведении массовых мероприятий.