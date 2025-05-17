Bild*: неизвестные спилили бронзовую статую Мелании Трамп в Словении

Неизвестные спилили и похитили бронзовую статую первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп в Словении. Прежнюю деревянную скульптуру сожгли вандалы, сообщает «Bild на русском» *.

Инцидент произошел 13 мая в городе Севница, в котором родилась Мелания Трамп. Статую спилили на уровне щиколоток. В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают вандалов.

Статую установили на холме возле Севницы в 2020 году. Это была бронзовая копия, созданная на основе деревянной скульптуры, которая уничтожена вандалами в 2019 году. Оригинал изображал Меланию в синем платье, как на церемонии инаугурации Дональда Трампа, однако в новой версии скульптура не была раскрашена.

При этом местные власти признали, что жителям Севницы не нравилась статуя первой леди США. При установке скульптуры реакция горожан и местных СМИ была крайне негативной.

Мелания Трамп (Кнавс) родилась и выросла в словенском городе Севница, население которого составляет 5 тыс. человек.

Ранее на Военном кладбище в столице Эстонии неизвестные вандалы разрисовали белой краской памятник освободителю Таллина от фашистов.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.