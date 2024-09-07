Bild: еж парализовал работу аэродрома в Германии

Как пишет местное издание Bild, работу аэропорта парализовал именно колючий зверек, так как погода была летная, а экипаж сверхлегкого самолета B&F Fk9 готов к взлету.

«Он (еж-ред.) был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета», — сказал пилот Эккехард Дирбах.

Из материала следует, что еж покинул взлетно-посадочную полосу лишь спустя полчаса. Сотрудники аэропорта пытались прогнать упрямое животное, но оно не хотело уходить.

Ранее стрижей и ласточек заметили вблизи аэропорта имени А. А. Леонова в Кемерове. Обычно птиц стараются устранить из аэропортов, так как пернатые несут серьезную опасность.