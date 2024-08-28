Крылатые гости: стрижей и ласточек заметили вблизи аэропорта в Кемерове
Фото - © Корнеев Вячеслав / Фотобанк Лори
Возле здания аэропорта имени А. А. Леонова в сибирском Кемерове летают птицы, сообщает издание «Сiбдепо». Видео из здания воздушной гавани прислал один из пассажиров.
На опубликованных кадрах можно заметить силуэты небольших птиц — стрижей или ласточек. Они летают вблизи кровли со стороны летного поля. Скорее всего появление крылатых возле здания — случайный эпизод.
«Случай с ласточкой в здании терминала единичный. Гнезда нет», — уточняется в сообщении.
Все нормы безопасности соблюдены. Обычно птиц стараются устранить из аэропортов. Раньше для этого применяли охотников, теперь устанавливаются универсальные отпугиватели.
Птицы на таких объектах несут серьезную опасность. В прошлом году аэробус А 321 «Аэрофлот», летевший в Москву из Новокузнецка, был вынужден совершить экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж.