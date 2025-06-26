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Bild*: 26-летний механик погиб при взрыве во время ремонта танка в Германии

В Германии 26-летний механик погиб в результате взрыва во время ремонта танка. В настоящее время выясняются причины произошедшего, сообщает «Bild на русском» *.

ЧП произошло в воинской части в Нижней Саксонии возле города Целле. По данным местной полиции, в результате инцидента другие люди не пострадали. Взрыв произошел во время техобслуживания боевой машины.

В данный момент устанавливаются причины взрыва. Погибший мужчина являлся сотрудником частной фирмы, специализирующейся на обслуживании техники.

Правоохранительные органы проводят расследования по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что 30-летний украинский дезертир, устроивший ножевую атаку в центре Амстердама в конце марта, сознательно планировал попасть в европейскую тюрьму.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.