Bild*: 26-летний механик погиб при взрыве во время ремонта танка в Германии
В Германии 26-летний механик погиб в результате взрыва во время ремонта танка. В настоящее время выясняются причины произошедшего, сообщает «Bild на русском»*.
ЧП произошло в воинской части в Нижней Саксонии возле города Целле. По данным местной полиции, в результате инцидента другие люди не пострадали. Взрыв произошел во время техобслуживания боевой машины.
В данный момент устанавливаются причины взрыва. Погибший мужчина являлся сотрудником частной фирмы, специализирующейся на обслуживании техники.
Правоохранительные органы проводят расследования по факту произошедшего.
Ранее стало известно, что 30-летний украинский дезертир, устроивший ножевую атаку в центре Амстердама в конце марта, сознательно планировал попасть в европейскую тюрьму.
*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.