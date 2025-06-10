Украинский дезертир специально устроил резню в Амстердаме

30-летний украинский дезертир Роман Д., устроивший ножевую атаку в центре Амстердама в конце марта, сознательно планировал попасть в европейскую тюрьму, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию NOS.

Нападавший ранее служил в Вооружённых силах Украины, но в январе 2025 года, получив отпуск для поездки к матери в Чехию, сбежал в Нидерланды.

«Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение», — рассказал бывший командир Романа. По словам сослуживцев, мужчина неоднократно заявлял, что хочет убить человека в Норвегии и остаток жизни провести в местной тюрьме, где о нём «позаботились бы до конца».

Психическое состояние нападавшего вызывало опасения ещё во время службы. В 2023 году он получил тяжёлую контузию от взрыва гранаты, после чего страдал от сильных головокружений. В последние месяцы его поведение стало ещё более странным: он увлёкся радикальным исламом, криптовалютой и личностью американского бизнесмена Илона Маска.

27 марта Роман Д. напал с ножом на прохожих возле площади Дам, ранив пятерых человек, включая четырёх иностранцев. Его остановил и обезоружил британский турист, передавший злоумышленника полиции. Прокуратура Нидерландов не исключает террористического мотива преступления.