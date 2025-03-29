De Telegraaf: ударивший ножом людей в Амстердаме оказался украинцем

сегодня в 16:34

30-летний Роман Д., который напал на людей в Амстердаме, Нидерландах, с ножом, оказался выходцем из Восточной Украины. Он родился в Донбассе, сообщает РБК со ссылкой на газету De Telegraaf.

Мужчина набросился на людей с ножом 27 марта рядом с площадью Дам в центральной части Амстердама. Он ранил пятерых людей и сбежал.

Задержание мужчины произвел путешественник из Великобритании. Он передал Романа Д. сотрудникам правоохранительных органов.

Ранения получили 67-летняя женщина, 26-летний поляк, 19-летняя жительница Нидерландов, 73-летняя бельгийка и 69-летний американец.

У Романа Д. травмированы лодыжка и нога. Он находится в СИЗО в Схевингене. При подозреваемом обнаружили поддельные документы.

Ранее в итальянском Риме арестовали 47-летнего украинца. Его называли «человеком-дерево». Мужчина нападал на жителей города по вечерам.