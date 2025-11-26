Била по лицу и ягодицам: женщина напала на школьника в Петербурге
Фото - © скриншот
Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями избиения ребенка женщиной. Предположительно, на школьника напала учительница начальных классов, сообщает «Осторожно, новости».
Инцидент произошел 25 ноября на Кронверкской улице. Две женщины сопровождали группу детей. В какой-то момент одна из сопровождающих начала бегать за ребятами.
Она поймала одного школьника за куртку и прижала его к стенке. Женщина несколько раз ударила мальчика по лицу и ягодицам. Это все сняли на камеру неравнодушные жители соседних домов.
«До того, как я включила камеру, она швыряла его на землю, срывала с него куртку, била по голове в присутствии других детей и еще одного педагога», — сказала одна из свидетелей инцидента.
Жители Петроградского района считают, что женщина, напавшая на школьника, работает учительницей начальных классов в соседней школе № 84. Они опознали в ней преподавательницу, фото которой есть на сайте учебного заведения. По словам жителей района, школьники часто ходят по этой улице в Матвеевский сад.
