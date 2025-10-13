Бил ножом: зарезавший двух девушек из Приангарья подросток был параноиком

Жестокое убийство двух девушек в Шелехове Иркутской области произошло из-за ревности. Его совершил подросток, страдающий от паранойи, сообщает SHOT .

12 октября девятиклассник пришел к своей девушке-восьмикласснице. Он нанес ей несколько ударов ножом прямо в подъезде дома. На шум выбежала 23-летняя соседка, она также получила ранения. Обе потерпевшие скончались.

По предварительным данным, совершивший преступление 14-летний подросток был зациклен на своей возлюбленной. До происшествия о нем отзывались как о замкнутом, но спокойном ребенке. Родители парня знали о том, что у него есть девушка.

Сам подросток не скрывал чувств и гордился наличием возлюбленной. Он был зациклен на данных отношениях, отдавая все внимание им. Предварительно, парень ревновал свою девушку и подозревал ее в изменах.

Его погибшая возлюбленная хорошо училась в школе, участвовала в школьных мероприятиях по краеведению и литературе.

Сейчас подозреваемого допрашивают следователи. Возбужденное дело квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство двух лиц.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.