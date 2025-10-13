СК расследует убийство двоих, совершенное подростком в Иркутской области

В городе Шелехове 12 октября в ходе бытового конфликта со знакомой сверстницей молодой человек нанес девушке множественные ножевые ранения прямо в подъезде жилого дома. На шум вышла соседка, пытавшаяся помочь истекающей кровью школьнице, но и она стала жертвой подростка.

Обе пострадавшие были экстренно госпитализированы, однако спасти их не удалось — от полученных травм женщины скончались в медицинском учреждении.

Возбужденное дело квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство двух лиц. Санкция данной статьи предусматривает исключительно строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан, следственные органы решают вопрос об избрании меры пресечения.