Безумная россиянка прилюдно выколола себе глаза шприцем в больнице

Пациентка в Петербурге проткнула себе оба глаза шприцем с инсулином

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга женщина проткнула себе оба глаза шприцом с инсулином. Как выяснилось, пациентка устала мучаться от высокой температуры и потеряла рассудок. Об этом сообщает Mash на Мойке .

В палате с пациенткой в этот момент находилась соседка, которая увидала страшную картину и позвала на помощь персонал учреждения.

У 42-летней Ирины произошло кровоизлияние в обоих глазах — ее пришлось экстренно отправить в отделение реанимации. Как уточняется, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Ранее в Подмосковье 1,5-годовалый малыш проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Жизнь ребенка спасли врачи.