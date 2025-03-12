Бездомные люди обжились в сгоревшем доме в центре Ногинска и устроили там свалку

Центр подмосковного Ногинска страдает от стихийной свалки, которая стала убежищем для людей без определенного места жительства. Местные жители стали часто жаловаться, что бездомные люди нарушают их покой, пишет «LIVE24 Ногинск» .

Жители сообщают, что на улице Третьего Интернационала, 83/85, образовалась настоящая экологическая катастрофа. Сгоревшее здание давно превратилось в заброшенный объект, которым никто не занимается, и в итоге там поселились бомжи.

Жители Ногинска возмущены ситуацией, поскольку это место стало не только пристанищем для бездомных, но и точкой распространения наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что от действий бездомных людей страдают жители Кемеровской области. Там бомжи разводят свалки и мучают собак.