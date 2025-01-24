Разводят свалки, мучают собак: бомжи обитают на теплотрассе у школы в Кузбассе

В социальных сетях жители Белова Кемеровской области поделились информацией о бездомных, которые обосновались на теплотрассе рядом со школой, сообщает Сiбдепо .

«Между нашим домом и образовательной школой № 10 обитают бомжи. Они собираются компанией, устраивают беспорядки, разводят свалки, мучают по ночам бродячих собак!» — пожаловался разгневанный местный житель.

К публикации была добавлена фотография, на которой запечатлен человек без обуви, лежащий на теплотрассе среди разбросанного мусора.

Сотрудники школы сообщили, что на территорию учебного заведения никто не заходит, все происходит за забором. По словам одного из местных жителей, такое соседство не волнует детей.

В администрации Беловского городского округа отметили, что никто не обращался официально с жалобами по этому поводу.

Заявлений от жителей в социальную защиту не поступало. Специалисты сейчас отправятся на место, чтобы выяснить, нуждается ли кто-либо в помощи, заявил собеседник издания.

Кроме того, в администрации призвали жителей, ставших свидетелями подобных ситуаций, обращаться в комитет социальной защиты или в полицию.