Без вести пропавшие после взрыва в Куркине нашлись, число пострадавших выросло

В поселке Куркино Тульской области нашлись все без вести пропавшие люди после взрыва в многоквартирном доме. Они вышли на связь, однако число пострадавших выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «112» .

У частично рухнувшего дома в поселке Куркино продолжают работать оперативные службы. Предварительно установлено, что под обломками дома больше нет людей. Все, кто считался без вести пропавшими и допускалось, что они могли быть под завалами, вышли на связь, они в безопасности.

На опубликованном видео видно, что возле дома работают сотрудники МЧС РФ, а также бригада скорой помощи.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что за помощью к медикам обратился еще один человек. Таким образом, число травмированных при частичном обрушении дома после взрыва бытового газа выросло до четырех человек. Всем оказывается необходимая помощь.

